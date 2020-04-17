3月國際股災，台股跌破萬點，最低來到8523點，單月跌幅14.03％，加上華南永昌證券自營出現大幅損失，3月全體證券商營運表現不佳。台灣證券交易所統計3月整體券商稅後虧損79.48億元，較上月獲利22.76億元由盈轉虧；累計第1季稅後虧損45.98億元，也較去年同期獲利95.83億元大幅衰退。

各項業表現方面，僅經紀業務獲利，自營及承銷都是虧損。主要3月大盤總成交值約4.274兆元，較2月增加54.07％，券商經紀手續費收入較上月增加，整體經紀業務稅後淨利42.28億元，月增57.23％。第1季也因大盤總成交值成長，挹注手續費收入，單季經紀業務稅後淨利89.25億元，年增100.11％。

自營部分，3月有券商因出售證券虧損，且華南永昌證券發行認購(售)權證虧損及衍生性工具出現大幅虧損，導致整體券商自營業務大虧79.31億元，較2月虧損2.67億元大幅放大，累計第1季券商自營損失達到90.56億元。

承銷業務因新掛牌的上市櫃公司及籌資項目減少，單月稅後虧損7.54億元，累計第1季稅後虧損9.66億元。

(時報資訊)