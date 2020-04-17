新冠疫情全球延燒，造成人心惶惶，許多人也宅在家，不敢出門。其實如在空曠地方，保持好社交距離，戴上口罩，也是可以安心在戶外走走。華山1914文創園區是很多文青愛看展覽的好去處，園區近來也新增了多處戶外用餐區。這也鄰近華山大草原，有溜滑梯、遮陽沙坑、滑索、鞦韆可供孩子們玩耍！趁著春天，來曬曬太陽，逛逛小店、看展趣。。

華山大草原遊戲場-煙囪遊戲塔，造型發想自華山酒廠的大煙囪，融和於山坡地景綠樹之中。（圖取自台北市公園處官網）

在疫情爆發之初，華山文創園區便配合政策，即早落實防疫工作，園區內各場館、店家皆備有消毒酒精供遊客使用，白天走在園區，時不時可以看見清潔人員辛勤地以酒精、消毒液反覆擦拭公共場域的各角落；就連夜裡打烊後，他們仍未懈怠，默默且仔細地於重點區域加強消毒，只為讓每一位旅客在遊玩之餘，心裡也更添一分安心。

逛完未來市，買些小點心到一旁的戶外座位，與好友品嚐聊天，度過靜謐的午後。（華山1914文創園區 提供）

此外，配合中央流行疫情指揮中心（CDC）及政府防疫政策之宣導，為保持適當社交安全距離以維護參訪遊客健康，華山也早在4月5日起暫停「定時導覽」、「特約導覽」服務，同時也停止受理「非商業攝影」之申請（婚紗攝影除外），等疫情平息，將再啟動服務。

Piccola Botega與一碗來旁也有一條戶外用餐區，在隱密的小巷裡品嘗美食也很CHILL。（華山1914文創園區 提供）

即便有許多展演活動也因疫情影響，紛紛延期、取消，在這樣的非常時期之下，園區也新增了多處戶外用餐區，提供給遊客更舒適的空間，許多店家也陸續推出外帶餐點，方便旅客帶著走。

趁著春暖花開，不妨也來華山文創園區走走！在戶外用餐區曬曬太陽自然殺菌一下。雖然不能出國，但還是可以品嘗到異國美食，找一個喜歡的角落坐下來，愜意地喝個飲品，吃吃小點，和朋友輕鬆暢聊，度過最chill的美好時光。

進入每個場館前，皆須配合量測體溫及消毒。（華山1914文創園區 提供）

除了戶外用餐區外，園區內多數店家皆有加強消毒工作，並且盡可能將大門全開，保持空氣流通。最後也不忘提醒大家，記得戴好口罩、勤洗手、多消毒，遵守室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，保障自己與他人健康。

(中時電子報)