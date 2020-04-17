（客艙在座椅上實際裝貨演練現況。圖/民航局提供）

新冠肺炎疫情對航空業造成重大衝擊，交通部民用航空局除規劃「紓困1.0」、「紓困2.0」等方案協助業者走出困境，另外也協助業者提高貨運運能以降低客運衝擊，截至本月中，業者申請客機只載貨案件，已約1,800架次，17日並已核准長榮航空所提之客艙載貨申請案。

民航局依據行政院與交通部指示，先後啟動「紓困1.0」與「紓困2.0」計畫，截至目前，已補貼空運業者14億元及緩收3.76億元，並同時開放業者申請可運用的貸款與利息補貼額度約500億元，多項措施協助業者渡過亂流。

民航局表示，執行中的「紓困1.0」措施，受益對象包括航空公司、機場、空廚與地勤業者等共約355家，補貼項目包括降落費、土地、房屋、機庫使用費及權利金，同時提供業者緩收相關航空設施使用費。

而在客運市場急速萎縮下，貨運需求則日益旺盛，為協助業者擴增貨運運能，民航局自上月28日起加速核准業者申請客機不載客、僅腹艙載貨，已有19家業者提出申請，五月底前約執飛1800架次，其中，國籍業者約佔85％。依規定，因沒有載客，國籍航班即無須調派空服員值勤。

而為進一步在疫情期間，協助業者提升貨運運能，民航局上週開始受理業者申請客艙載貨，並於今日同意客艙載貨飛行。

民航局指出，由於各家業者機型不同，且使用客艙載貨的座椅位置搭配及包裝貨網規劃不同，所以必須與申請業者分別討論貨物在客艙內裝置固定以及檢查程序相關作法與機上作業人力標準程序。長榮航空率先向民航局提出申請，民航局本週完成實地驗證後已經核准。

民航局強調，航空為台灣對外重要窗口，政府會努力透過各項紓困措施減輕業者所受衝擊，帶動產業復甦，以讓航空從業人員安心工作。未來也將持續密切關注瞭解航空業者狀況，積極輔導業者提出申請案件，並視疫情發展滾動檢討相關紓困措施，讓台灣空運產業永續發展。

(工商 )