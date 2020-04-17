證交所公布，3月份全體證券商稅後淨損79.48億元，與2月稅後淨利22.76億元，呈現由盈轉虧，累計前3月全體證券商稅後淨損45.98億元，較去年同期衰退147.98％。

證交所指出，3月大盤總成交值約4.274兆元，較2月增加54.07％，使證券商經紀手續費收入較2月增加，另自營業務淨利因出售證券虧損、發行認購（售）權證虧損及衍生性工具虧損增加而較上月衰退2870.41％，整體而言，3月份全體證券商稅後淨損79.48億元。

累計今年前3月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加50.84％，但今年前3月加權股價指數為下跌趨勢，去年同期為上漲趨勢，使自營業務淨利較去年同期衰退306.99％，承銷業務淨利亦較去年同期衰退184.15％，全體證券商稅後淨損45.98億元，較去年同期衰退147.98％。

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