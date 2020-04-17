針對大陸首季GDP下降6.8％，澳門台商聯誼會會長、豪門公司董事長簡廷在17日受訪時表示，儘管大陸新冠疫情已經趨緩、產業陸續復工，但經濟復甦腳步仍緩慢，對台商生存造成嚴峻挑戰。因此希望大陸政府在重啟經濟動能之際，能在政策方面給予台商更多支持，尤其是能在大陸各地全面落實惠台31條、26條政策，方能助力台商度過景氣寒冬。

簡廷在表示，大陸推出的31、26條惠台政策，放寬並擴大台資企業與台灣同胞參與大陸經建發展、工作、求學、生活，讓台資企業可同等參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設。這些項目在大陸現階段強調要恢復產能、產業轉型升級創新之際，台商若能積極投入、擴大參與，將可發揮重要力量。

但簡廷在也指出，到目前為止，大陸幅圓遼闊，各省市的相關法令未能完全配合鬆綁，使得惠台政策尚未必能真正落實。例如，目前為止，中國大陸興辨的各項重大建設，契約上的投資與承攬，甲方與乙方，仍以公部門、國營企業仍主，台商只是下游分包、協力廠商的丙方、丁方角色，換句話說，台商往往是權利最小、投入資金與承擔責任卻最大。

簡廷在呼籲，大陸的31條、26條惠台政策，一定要設法具體落實到地方，進一步放寬台商參與大陸建設的條件，並給予「投資保障」與「履約保證」。讓台商在關鍵時刻能在大陸發展站穩腳步，才能對整體經濟發展做出貢獻。這方面需要大陸決策領導有宏觀的規劃。

簡廷在說，大陸兩會召開籌備在即，希望相關部門在出台兩岸政策前，能夠聽到台商的心聲，做出符合兩岸人民期待、共榮共贏的決策。

(旺報 )