皇普建設(2528)在新團隊進駐後積極衝刺，短短兩年內推案佈局全台，包含桃園龜山「皇普MVP」、桃園楊梅「皇普鉑苑」、台南市東區「皇普文苑」、新竹竹北「皇普雲鼎」、台中市北區「皇普莊園」、高雄市苓雅區「皇普摩天100」等六案，總推案戶數超過2200戶，產品以首購、首換族為主，符合市場自住剛性需求，銷售成績亮眼。

今年(109年)不僅是皇普建設創立35週年，同時也是上市25週年，是值得慶祝的日子，為此皇普建設特別聯合全台六案共同推出限時回饋專案，目前皇普建設個案的主要客群為首購、首換，有許多人為成家而購屋，為了促成客戶成家的夢想，皇普建設特別構思以「皇普35‧成就幸福」為主題，全台六案連線推出特別專案，凡於108/1/1─109/12/31間結婚的新人，在109/4/16至109/8/2活動期間購買皇普建設線上任一案，都能享有6萬6仟元的結婚禮金及其他更多優惠活動，與皇普建設一同分享喜悅，同時一次成就買房、成家的幸福夢想。

▲詳細活動內容請致電個案貴賓專線。/圖業者提供

(中時電子報)