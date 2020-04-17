為使訴訟當事人聲請救濟時間更為充分，司法院院會今天通過刑事訴訟法修正草案，將現行聲請回復原狀之期間，及行聲請撤銷或變更審判長及受命法官、受託法官或檢察官所為處分之期間從5天延長為10天。

司法院也祭出過渡條款，明定新法施行時，聲請回復原狀期間或聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為處分之期間，依修正前之規定尚未屆滿者，應採有利於聲請人之原則，適用修正後之規定。

(中時 )