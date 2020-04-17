司法院修法 聲請回復原狀5天變10天 16:162020/04/17 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為使訴訟當事人聲請救濟時間更為充分，司法院院會今天通過刑事訴訟法修正草案，將現行聲請回復原狀之期間，及行聲請撤銷或變更審判長及受命法官、受託法官或檢察官所為處分之期間從5天延長為10天。 司法院也祭出過渡條款，明定新法施行時，聲請回復原狀期間或聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為處分之期間，依修正前之規定尚未屆滿者，應採有利於聲請人之原則，適用修正後之規定。 (中時 ) #法官 #司法院 #10 #審判長 #檢察官 也許您會感興趣 推薦閱讀 11縣市低溫特報！氣溫回升時間點曝光 22:112020/04/13 生活 冷！大溪清晨8.7度 氣溫回升時間點曝光 05:552020/04/14 生活 13歲少女小腹凸起驗出懷孕 孩子的爸竟只有10歲 14:472020/04/14 國際 「麵麵俱到」箱 10種台南好麵一次購足 16:542020/04/14 生活 HAPPY GO Pay添合作銀行至10家 消費享10倍回饋 18:032020/04/14 財經 HAPPY GO Pay合作銀行增至10家 消費享10倍回饋 18:162020/04/14 財經 HAPPY GO Pay攜手10銀行10倍回饋 04:102020/04/15 時尚消費 社會10點檔》轄區死人比活人多 派出所報案怪事多 19:002020/04/15 社會 你捐10元銀行再捐10元 助失親兒圓夢 17:162020/04/16 生活 前公懲會委員長石木欽不滿被送監院 狀告司法院院長 15:342020/04/17 社會 社會熱門新聞 墜谷新北警找到了！斷腿被土石活埋身亡 - 社會 文大男子陳屍校園 疑為校職員 - 社會 誰是台灣「最美女高生中」！景美甜美系女孩奪冠 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 汐止夫妻散步遭攻擊 吸強力膠犯嫌：以為對方是仇家 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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