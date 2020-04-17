加拿大航空台北-溫哥華直飛航線原訂停飛到6月2日，但公司官網16日公告，將停飛10月24日止，延長四個多月。加航台灣分公司表示，台灣疫情控制得特別好，或許有機會提前復飛，另根據攬貨狀況，貨運航班隨時有可能不定期飛台。

加拿大航空正進行三架波音777-300ER飛機的機艙改裝，增加貨運能力。首架飛機的改裝已經完成並已開始服務，改裝後飛機貨運能力大增，最大可承載89.63噸貨，約900萬個醫用口罩。第二和第三架飛機將在近期內完成，繼現有40架全貨運航班營運，每週計劃再增20架全貨運航班。

加航三架波音777-300ER飛機由專精飛機修護及機艙整裝之Avianor公司，在其蒙特婁米拉貝爾工廠進行改裝。Avianor公司開發了一種特殊的工程解決方案，可拆除422個乘客座位，並於指定貨物裝載區可放置裝有醫療設備的輕型箱子，以貨物網固定。此改裝已在六天內開發，生產和實施。所有操作均已獲得加拿大運輸部的認證和核准。

加拿大航空透由其貨運部門，將這些一直以來在執飛的主線客機改作全貨機營運，運送有時效性的行李，包括緊急醫療物資和支持全球經濟的貨物。

自3月22日以來，加拿大航空已營運40架全貨運航班，除既有之飛往倫敦、巴黎、法蘭克福、香港的定期航班，計劃另使用三架新改裝的波音777，波音787和波音777，每週營運至多20架全貨運航班。加拿大貨運航空一直與其供應鏈合作夥伴和托運人將醫療用品從亞洲和歐洲運輸至加拿大，並將根據全球所有地區之需要，持續探索其他機會。

(工商 )