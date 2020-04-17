前女F4成員劉樂妍前年九合一大選前，要求房客回家投票給台北市議員羅智強，她就減租1000元，今被（17日）台北地檢署依《違反選罷法》起訴；最扯的是，一直以來親中的她，還不忘在法庭大聲宣揚共產的好，誇張行徑讓檢察官都傻眼。

2018年11月劉樂妍在社群軟體上發文，要求房客回家投票給羅智強，若回去投票房租就減1000元，這貼文被網友轉貼到PTT，更有網友在底下留言要檢舉她涉嫌賄選。

北檢獲報檢舉後，2018年展開調查，劉樂妍長期待在大陸，因此檢察官都是約定她返台期間進行開庭，目前共開過3次庭。據了解，每次檢察官傳喚她開庭時，她總會偏離主題，大讚共產黨疫情控制得好又安全，她還強調，「我沒有那麼支持國民黨，我只是想打敗民進黨，最支持的其實是共產黨」。

由於劉樂妍在網路發文事證明確，檢方偵查時她也坦承犯行，最後北檢依《違反選罷法》99條期約賄選罪將她起訴。

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(中時電子報)