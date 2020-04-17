「台灣創投教父」普訊創投集團負責人柯文昌，利用美商捷普集團併購綠點高新科技過程，以內線交易方式，讓普訊集團獲利4億多元，判刑9年確定，並在2016年入監，日前申請假釋獲准，15日已經由八德外役監假釋出獄。

據悉，過去假釋審核都是在周五進行，但因新冠肺炎疫情嚴峻，法務部指示矯正機關對於假釋申請採彈性審核，同時放寬審核標準，降低監獄的收容人數，因此柯文昌在周三就重獲自由。

柯文昌在2006年間，利用普訊集團擔任綠點公司法人董事機會，事先獲悉美商捷普購併綠點，從事內線交易，連續高價買入綠點股票，拉抬綠點股價，影響捷普公司以更高價格收購綠點股票，擴大利差，獲利高達4億7284萬7065元。

2015年最高法院認為，柯文昌明知捷普與綠點公司必然於近日簽約合併，利用此重大消息購入綠點公司股票，漠視社會投資大眾與其他小股東權益，影響股市秩序，造成國內金融與經濟問題，且犯後飾圖狡辯，冀圖卸責，將他判刑9年確定。

最高檢察署曾替柯文昌提起2次非常上訴都被駁回。

(中時 )