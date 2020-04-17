新冠肺炎疫情持續延燒，重創許多產業，為協助自營作業者度過難關，勞動部在特別預算中爭取300億，擬針對在職業工會投保級距在2萬4000元以下的勞工發放3萬元現金，但今天卻傳出勞動部已先要求部分職業工會從4月20日起開始填寫表格，引發外界認為有偷跑的疑慮。

根據勞保資料統計，擬針對在職業工會投保級距低於2萬4000元的自營作業者提供1次性3萬元的補貼，但要2018年個人綜合所得未達課稅標準，還要在3月31日前已在職業工會參加勞保，根據勞保資料統計，符合發放3個月3萬元補貼者約133萬5061人。

從勞動部傳出的宣傳單張中看到，只要勞工備妥存摺封影本及申請書，向所投保的職業工會提出申請，經審核通過後，7至14天內就會匯入3萬元至帳戶，也規劃讓適用者一次性領取3萬元的現金。

不過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」都還在黨團協商中，特別預算仍未討論，但行政院從4月上旬就宣布相關政策，許多勞工看到後紛紛向職業工會洽詢。

勞動部次長林明裕表示，雖然條例修正案還在立院黨團協商，預算也還沒過，但因為符合申請資格者多達百萬，為加快申請流程及申請案件分流，所以才讓自營作業者於4月20日開始向職業工會申請送件，會員需準備相關的資料，如存摺影本等。

林明裕指出，勞動部根據「紓困條例第9條」訂定自營業者補貼方案，昨(16)日行政院已批核，預計下周一(20)或周二(21)會行公告。

林明裕強調，先申請並非偷跑，會等特別預算通過後才會發放3萬元補貼，然而審核及核發日期須視立法院審理進度而定，也懇請立院黨團儘速協商通過。

(中時 )