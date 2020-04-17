因應新冠肺炎疫情，南投縣政府管制人員進出，只留正門通道，民眾洽公要測體溫、戴口罩並實名登記，即日起可掃描QR code數位表單服務，不必接觸紙筆填寫個人資料，降低感染風險，防疫更安全。

南投縣政府大樓防疫管制，不斷進化中，從最初的近距離額溫槍量體溫，然後加裝壓克力防護罩，接著使用熱顯像儀，迄今，洽公民眾進入縣府前以手機掃瞄QR code填寫身分資料表單，出示完成畫面給管制人員確認後即可進入。

而且，縣府大樓從3月13日起，其他出入口都封閉，只開放大門進出，貨運及外送人員管制在府外交貨，避免接觸性傳染。

此外，因應防疫需求，縣府下一場「縣民時間」原定在4月24日辦理，為避免民眾群聚，也將暫停辦理縣民時間；民眾如有建言或陳情事項，可撥打（049）2222000專線，或南投縣內直撥1999轉2131~2133洽詢，工作人員將會盡速處理。

(中時 )