新冠肺炎疫情嚴峻，航空業首當其衝，交通部民航局規劃「紓困1.0」、「紓困2.0」協助業者走出困境，另協助業者提高貨運運能以降低客運衝擊，今核准長榮航空所提的客艙載貨申請案。

民航局指出，國際航線載客量約少了99％，昨日只有54個航班，僅7、800人入境；國內線部分，旅客大概也少了7成左右。民航局先後啟動「紓困1.0」與「紓困2.0」計畫，截至目前，已補貼空運業者14億元及緩收3.76億元，同時開放業者申請可運用的貸款與利息補貼額度495億元，協助業者渡過亂流。

對於桃園機場業者抱怨沒有領到一毛錢補助，民航局回應，紓困方案不是發錢給業者，而是不收相關費用或緩收。

在客運市場急速萎縮下，貨運需求則日益旺盛，為協助業者擴增貨運運能，民航局自上月28日起加速核准業者申請客機不載客、僅腹艙載貨，已有19家業者提出申請，5月底前約執飛1800架次，國籍業者約佔85％。

民航局上周也開始受理業者申請客艙載貨，並於今日同意客艙載貨飛行，目前僅有長榮航空提出。民航局表示，客艙載貨的安全規定嚴格，國內業者採用不拆座椅的方式執行，貨物只能放在椅子上、椅子底下、腿部空間、置物櫃等地方，貨物不能高於椅背，也不能超出走道，客艙內溫度控制在18至20度之間，且至少要有1名管制人員注意貨品狀況。

(中時 )