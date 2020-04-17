防疫放心騎 電動機車品牌推優惠購車方案 16:332020/04/17 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （PGO新款電動機車Ur1強化行銷火力，推出雙零優惠購車方案。圖／業者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有鑑於防疫期間民眾搭乘大眾運輸工具意願降低，轉而購買電動機車代步，產銷PGO品牌機車的摩特動力，針對品牌電動機車Ur1，推出「雙零專案」， 即日起至5月15日前，購車享15期分期零利率＋六個月「電池服務資費299元」全額折抵優惠。 除了雙零方案，PGO針對電動機車額外再贈送 「5萬車碰車險（自負額2,000元）＋5萬駕傷險」雙保險，並享富邦產險免費24小時道路救援保障，端出多重優惠搶客。 (工商 ) #電動機車 #PGO #雙零 #優惠 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 福安宮遶境 彰縣要求自主健管 04:102020/04/13 地方新聞 冒防疫風險聚賭 警破遊戲主題餐廳賭場 13:392020/04/14 社會 因應歐美返台檢疫 國內備妥防疫旅宿 14:392020/04/14 生活 防疫旅館衝破6千間 新北、桃園最多 14:452020/04/14 生活 18日起從歐美返國 家有3類人一律住防疫旅館 14:462020/04/14 生活 防疫舞曲來了 嘉義IN病毒OUT 04:102020/04/15 地方新聞 防疫旅館需求恐暴增 桃園已盤點完成 10:342020/04/15 生活 《產業》防疫商機 台灣經貿網流量飆高 10:002020/04/16 財經 蝦皮購物獻上感謝 贈衛福部防疫人員2百萬購物金 15:572020/04/16 科技 慰勞員警防疫 徐耀昌贈獎勵金 04:102020/04/17 地方新聞 財經熱門新聞 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 財經 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 存股達人撿百張股票大賺 1句曝散戶致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。