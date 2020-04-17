有鑑於防疫期間民眾搭乘大眾運輸工具意願降低，轉而購買電動機車代步，產銷PGO品牌機車的摩特動力，針對品牌電動機車Ur1，推出「雙零專案」， 即日起至5月15日前，購車享15期分期零利率＋六個月「電池服務資費299元」全額折抵優惠。

除了雙零方案，PGO針對電動機車額外再贈送 「5萬車碰車險（自負額2,000元）＋5萬駕傷險」雙保險，並享富邦產險免費24小時道路救援保障，端出多重優惠搶客。

(工商 )