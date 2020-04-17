鈺齊-KY（9802）17日公布今年第一季自結財報，首季合併營收27.73億元、年增7.6％，創歷史同期新高，加上單季營業毛利率及營業利益率聯袂增加，稅後淨利3.54億元、年增72.7％，EPS2.02元，均創首季合併營收、營業利益、稅後淨利，及EPS的同期新高。

然自新冠肺炎疫情爆發以來，確已影響全球大部分正常經濟活動運作，不僅波及集團各廠區產銷順暢度，也導致品牌客戶的下單態度及拉貨動能，已轉趨保守。

鈺齊-KY自結今年首季合併營收27.73億元，年增7.6％，創同期新高，單季營業毛利率23.8％及營業利益率12.9％，分別較去年同期揚升4.2及2.7個百分點，營業利益3.56億元，年增35.8％，稅後淨利3.54億元、年增72.5％，EPS2.02元，優於去年同期1.34元。

鈺齊-KY表示，公司今年首季營業利益增幅，更已連續五季度優於營收增幅，已實質展現管理效能及規模經濟的成效。

因全球新冠肺炎疫情，導致大陸各廠區延後開工，因而減少2月及3月的總產量，而且自3月中、下旬過後，隨著全球疫情急速惡化，迫使各國政府推出更多積極遏制措施，在人流、物流及交通運輸，皆無法順暢運作之下，首季產銷營運必須面對各種挑戰。

鈺齊-KY說，集團在多品牌接單、生產基地分散、產品組合優化、生產效能提升，及全體團隊成員同心努力下，第一季各項營運表現及財務指標，尚能逆勢成長，並創下多項同期新高。

至於廠區產能配置，鈺齊-KY透露，集團產能持穩擴增及生產基地務實分散，一直是集團重要經營策略之一，首季在各國實際工作天數不同之下，大陸、越南及柬埔寨首季產能占比，分別為27.7％、43.2％及29.1％；非大陸產能占比，已逾七成；甚至柬埔寨廠首季產能占比，更首度超越大陸廠區。

另關於成品鞋銷售地區（品牌客戶指定目的地），大歐洲首季營收12.3億元及占比44.4％，而大美洲市場逐年開發有成，首季營收10.3億元，占比37.1％，多品牌接單策略，對產品組合優化、營運規模擴增，及銷售地區分散，確可產生多元正面效果。

鈺齊-KY認為，綜觀2019年度各項財務指標與非財務面的各項表現，集團營運已邁入另一個新里程碑，在經營團隊不斷強化營運基磐之下，也將經營管理綜效持續推進，展現今年首季營運表現。

鈺齊-KY強調，雖然集團整體競爭優勢及底蘊實力，仍優於過往且持續優化，然當前國際情勢不確定因素仍高，故未來數月營運展望，仍需視全球疫情控管程度，及終端消費市場表現而定。

(工商 )