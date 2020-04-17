《跟鯊魚接吻》本週劇情大進展，大魔王藍鈞天逐漸露出真面目，鍾瑶與羅宏正、李運慶與張景嵐這兩對也將出現親密的床戲與激情戲。羅宏正因喝醉酒，鍾瑶送他回家卻意外照顧到床上去；張景嵐蛻變後勇敢追愛，抓著李運慶狂吻，李運慶也沒有拒絕。

李運慶被張景嵐吻得難分難捨。（圖／三立）

張景嵐笑說，私下的她明明就是個被動害羞的人，卻常常演和自己個性相反的角色，像是強吻別人或在床上主動進攻，也說自己交往前都是極度慢熱，主動都是在交往後。面對張景嵐的主動誘惑，李運慶說若在沒有女友且對對方有好感的情況下，自己也會有所回應，特別是在自己很脆弱的時候，若出現這樣一個女生，就會很容易把持不住，但其實他更在乎的是雙方的個性和興趣是否契合。

《跟鯊魚接吻》鍾瑶照顧喝醉的羅宏正，卻意外照顧到床上。（圖／三立）

劇中鍾瑶送酒醉的羅宏正回家並且照顧他，現實中的鍾瑶並不會這樣照顧喝醉的男生，她說她都是照顧女性朋友居多。鍾瑶的酒量和酒品都很好，醉了頂多講大道理，不會有太誇張的動作，她也不會喝到讓自己被撿屍的程度，通常都可以清醒的自己回到家。鍾瑶笑說，很少男生能喝贏過她，想灌她酒的男生，通常都會被她先灌醉。

羅宏正劇中酒量很差，現實生活也是如此。（圖／三立）

鍾瑶最討厭喝酒後會借酒裝瘋、亂發脾氣、開始話很多的男生，她說從小姑姑就告誡她，如果男生喝酒後一直講話，代表這個男生很有可能會酒醉亂打人，所以要特別小心這種男生。而羅宏正正如劇中角色是一杯就醉，有次在朋友家中，喝了一碗有加酒的湯，結果在朋友家的地板上蛙式游泳，還一直說：「好涼快呀！」但他本人卻完全沒有印象，也算是體驗了人家口中說的斷片經驗，從那次之後就很少讓自己喝的那麼醉。

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(中時電子報)