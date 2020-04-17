台北市文化大學17日下午被人發現，有名男子陳屍在草叢中，警消到場後確認男子已經死亡，初查身份為26歲鄭姓男子，目前疑在該校任職行政部門。

據了解，鄭男近期精神狀況極不穩定，家人也十分擔心，約3天前鄭男失聯，家屬也有通報尋人，警方現正勘驗遺體，進一步釐清鄭男死因，初步已排除他殺可能。

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