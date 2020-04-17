文大男子陳屍校園 疑為校職員 16:312020/04/17 中時電子報 湯萱樂 、中時、 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市文化大學經傳教職員陳屍菜園 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市文化大學17日下午被人發現，有名男子陳屍在草叢中，警消到場後確認男子已經死亡，初查身份為26歲鄭姓男子，目前疑在該校任職行政部門。 據了解，鄭男近期精神狀況極不穩定，家人也十分擔心，約3天前鄭男失聯，家屬也有通報尋人，警方現正勘驗遺體，進一步釐清鄭男死因，初步已排除他殺可能。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #文化大學 #陳屍 #學校 #菜園 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 ZOOM有資安疑慮 教育部建議學校不要使用 11:572020/04/13 生活 推廣漢字書寫逢甲游翰堂揭牌啟用 17:382020/04/14 生活 私校退場條例擴及高中職 專輔學校僅給3年時間轉型 18:442020/04/14 生活 衛福部：研議由學校配送口罩給中小學生 14:482020/04/15 生活 彰化芳苑海牛學校成立 學生竟是6頭牛 17:152020/04/15 生活 基隆實驗學校啟動特色招生 八堵、瑪陵國小多種特色供選擇 16:462020/04/15 生活 學校發中小學生口罩 下周揭曉 04:102020/04/16 生活新聞 學校賣口罩惡評如潮 教團要求免費配送 10:092020/04/16 生活 兒童口罩罩不住小大人 藍議員：學校調查尺寸及發放 12:392020/04/16 政治 新北市議員劉美芳、王威元 建議兒童口罩由學校代購 16:082020/04/17 生活 社會熱門新聞 墜谷新北警找到了！斷腿被土石活埋身亡 - 社會 文大男子陳屍校園 疑為校職員 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 誰是台灣「最美女高生中」！景美甜美系女孩奪冠 - 社會 汐止夫妻散步遭攻擊 吸強力膠犯嫌：以為對方是仇家 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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