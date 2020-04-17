25歲的林姓員警趁著休假與友人爬火炎山，靠近懸崖拍照時卻不慎墜谷，搜救人員歷時3個多小時找到埋在土裡的他。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

25歲的林姓員警趁著休假與友人爬火炎山，靠近懸崖拍照時卻不慎墜谷，搜救人員歷時3個多小時找到埋在土裡的他。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

新北市警局新店警分局碧潭派出所員警林永翰，17日趁著休假與張姓友人前往苗栗三義攀登火炎山，在靠近峽谷懸崖邊拍照時，因下方土石掏空，摔落深達100多米的峽谷，搜救人員花費3個多小時，終於接觸到他，不過他的頭部及雙手遭土石掩埋、右腿斷肢，失去生命跡象，搜救團隊將出動直升機將大體運送下山。

苗栗縣三義火炎山17日下午1點多，驚傳有1名男性登山客墜落大峽谷，消防局獲報出動3車7名人員前往搶救，特搜人員登山搜尋，下午2點15分接觸到報案人，並出動空拍機搜尋傷者位置。

有目擊山友指出，當時該名墜谷登山客，與友人在懸崖邊拍照，他坐在懸崖邊雙腳懸空，不停挪移喬位置，突然土石鬆動，那個男生就摔了下去，幫他拍照的朋友也全程目睹。另名山友則表示，當時聽到一群人尖叫，瞬間土石飛揚，就有人所說他看見有人掉下去了。

林姓員警墜谷的地方是火炎山熱門的拍照景點，但林務局及其他登山志工團隊早已在附近立牌警告、拉繩索，警告民眾火炎山因礫石紅土惡地地形，土石鬆動常有掏空情形，崖邊隨時可能崩塌，但還是擋不住遊客想拍美照的行為。林姓員警墜谷的地點，從側面看可明顯發現掏空，但從他們站立的地方看，卻難以發現異狀。

(中時 )