中國大陸「東方衛視」記者張經義，日前在白宮記者會上稱「來自台灣」，由於東方衛視隸屬上海市委及上海人民政府，陸委會援引規定決定開罰。總統府發言人張惇涵今表示，誠如陸委會說明，會依照當事人任職的職務行為進行調查，也會邀請當事人親自說明，並依照三原則來進行綜合考量。

張經義在中國大陸「東方衛視」任職，陸委會副主委邱垂正援引「兩岸人民關係條例」規定，指出會儘速對張經義開罰。

張惇涵指出，相關情形，陸委會已經有完整說明，一切依照國家現行法令來處理。總統府認為，個案應交由權責機關陸委會進行完整調查與專業判斷。

對於外界針對該懲處的質疑，陸委會今天以3點說明如下：

一、 陸方黨務、政務系統所屬事業單位，均屬兩岸條例第33條第2項公告禁止任職之黨政軍組織

（一) 兩岸條例第33條第2項規定，台灣人民不得擔任公告禁止之中國黨務、軍事、行政或具政治性機關(構)、團體之職務或為其成員；違反上開規定者，依法處新台幣10萬以上50萬元以下罰鍰。

(二) 陸委會於93年3月1日陸法字第0930003031-1號公告，業就上開黨政軍組織予以例示。依該公告說明，中國共產黨各級黨務機構及所屬事業機構、團體，均屬黨務系統；各級人民政府所屬機構、事業單位，均屬政務系統。

(三) 對於外界指出，「兩岸條例禁止的是不得在黨政軍任職，而非明文規定到黨營事業單位」，參諸上揭規定所述，尚屬誤解。

二、 「東方衛視」為陸方黨務、政務系統所屬事業單位

「東方衛視」為「上海東方娛樂傳媒」所屬衛星頻道，隸屬陸方政務系統「上海市國有資產監督管理委員會」全額出資之「上海文化廣播影視集團」；且受黨務系統「中共上海市委宣傳部」所屬事業單位（上海廣播電視台）之指揮監督。依其股權隸屬及業務監督關係，足認「東方衛視」為陸方黨務、政務系統所屬事業單位，自屬兩岸條例第33條第2項公告禁止任職之黨政軍組織。

三、 個案是否構成兩岸條例第33條第2項所稱擔任職務，應實質審視職務內容，職稱、聘期長短或方式並不影響對於認定擔任職務之判斷

(一) 國人擔任陸方職務，應考量是否涉及對台統戰工作、有無妨害國家安全或利益。具體個案是否違反兩岸條例第33條第2項規定，除組織屬性須屬公告禁止任職之黨政軍組織範圍，職務屬性須審視是否實質擔任或從事該職務工作之內容，以作為主管機關認定之參據。部分媒體指稱，「記者、編輯、導播都是約聘制……一約三年，完全是市場化機制……和中共的黨、政、軍，有什麼關係？」關於個案職稱、聘期長短或方式，並不影響對於認定擔任職務之判斷，爰再予以闡明。

(二) 在國際競爭中，人才競逐及跨國移動是正常趨勢，國人擔任中國企業之職務，若不涉及違法，政府絕對尊重人民工作及就業選擇權利。惟中國長期以零和思維對台打壓，迄今亦不放棄武力犯台，國人應遵守兩岸條例相關規定，避免擔任可能危害我國家安全或利益之職務，以維護台灣整體利益。

(中時 )