蘋果第二代iPhone SE預計在4月24日正式開賣，由於售價訂在1萬4500元起，可說是有史以來最便宜iPhone，引發市場討論，本次在電信業者預約、預購上也各有盤算，台灣大(3045)、遠傳(4904)以及台灣之星開放預約、預購，中華電(2412)、亞太電(3682)則選擇直接開賣，昨日率先公布預約的台灣大，最新有公布相關資訊，以黑、白色兩款機種為最多果粉預約，各占總預約數量的3成5，容量方面，則是以128GB容量機款最受歡迎，預約占比達6成。

台灣大表示，到今(17)日中午12時為止，登記預約人數踴躍，目前以黑、白色兩款機種，最受果粉青睞，各占總預約數量的3成5；同時，今晚8點起，momo購物網、myfone購物開放iPhone SE限量預購，並加碼送好禮，以momo購物網為例，搭配門號案，月付1,399元，綁約30個月，就送16,500元mo幣，等同於iPhone SE可0元入手，預料將再掀一波預購熱潮。

新一代超平價的iPhone SE，有黑、白、紅三色，並提供64G、128GB、256GB等容量，以滿足果粉不同需求，由於黑色與白色是iPhone的經典色系，因此，從預約狀況來看，雙雙並列果粉最愛顏色，若考量拍照與下載應用程式等需求，果粉預約又以128GB容量機款最受歡迎，預約占比高達6成。

台灣大指出，iPhone SE將在4月24日正式開賣，屆時已預約的消費者，可優先到全台myfone直營、加盟及網路門市申辦。至於今晚在momo購物網、myfone購物預購的消費者，亦可享有優先到貨的權利。

(時報資訊)