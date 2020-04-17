台股17日在台積電領軍下大漲221.56點，本周收漲439點、周線連4紅。日盛日盛基金經理人楊遠瀚認為，市場對於4月疫情達高峰仍有期待，但目光已轉向經濟基本面及產業第二季營運展望，預期台股近期將區間震盪，須留意產業第二季營運展望。

楊遠瀚表示，全球股市近期受惠資金氾濫而反彈，台股在央行降息1碼、國安基金授權5000億元護盤、金管會宣布平盤下有條件禁空等救市措施下已穩住，預估在歐美疫情爆發後，第二季恐有進一步的訂單與獲利下修潮，可能是最後利空測試。

楊遠瀚認為，上半年總經數據應難有起色，但疫情若能逐漸受控，加上各國逐漸解封經濟活動，市場風險偏好將回溫。隨著企業首季營運結果出爐，市場將目光開始放置於經濟基本面、產業第二季營運展望。

此外，國內外法說陸續起跑，鏡頭光學大廠第二季展望負面，顯示手機銷售仍弱。半導體龍頭獲利優於預期，目前市場以高速運算（HPC）與5G基地台需求最強。首季受惠疫情帶動居家工作、宅經濟而表現強勢的伺服器及PC需求，能否延續成長力道亦是關注重點。

楊遠瀚分析，3、4月中國大陸廠區復工率持續拉高，但歐美或東南亞、東北亞不少廠區亦因鎖國或緊急狀態而停工，加上全球運輸也不便，對製造業的衝擊可能延續至第二季，但最大衝擊應已過。

而部分疫情好轉的地區，楊遠瀚預期解封後可能帶動民眾消費回升，即便政府補貼，但因民眾收入確已縮減，初期購物需求應以基本民生物資、或較低價位的非必需消費品為主，如衣服、鞋子、化妝品、藥品等。

整體而言，楊遠瀚看好產業仍以受疫情影響低、間接受惠或政府支持的族群為主，包括資料中心、PC、5G基地台、IP Service等，也可找尋此波下跌、但長線獲利與股利穩健的高殖利率族群布局。

(時報資訊)