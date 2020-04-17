根據全球行動通訊系統協會(GSMA)公佈的資料顯示，全世界的蜂巢式物聯網連線數量可望在2024年達32億，高通今日宣佈，推出高通212 LTE物聯網數據機，為目前全世界節能效率益最高的單模NB2(NB-IoT)晶片組，預計在今年下半年推出。

對物聯網裝置而言，節能效率是一大考量，高通212 LTE物聯網數據機的先進高效率晶片結構可實現極低的平均功耗，待機耗電量甚至低於1微安培。為了廣泛實地支援應用裝置的各種電池並延長壽命，這種數據機結合超低的系統等級截止電壓，以及根據不同供電等級調整耗電量的能力，使終端裝置的供電需求低至2.2伏特。

高通歐洲產品管理副總裁Vieri Vanghi表示，高通212 LTE物聯網數據機將幫助全球各種物聯網應用邁入新時代，尤其是那些建置在建築物內部深處需要低耗電連線的應用，例如實地使用時間需要長達15年或更久的電池供電物聯網裝置。該數據機的超低功耗、輕巧外型尺寸以及低成本等特點，將對創造下一代低功耗物聯網裝置的OEM廠商帶來重大助益。

高通212 LTE物聯網數據機單晶片解決方案內部包含基頻數據機、應用處理器、記憶體、完全整合前端的RF收發器，以及電力管理單元，實現尺寸小於100平方毫米的LTE模組，這種僅有少數外部元件的高度整合數據機，不但帶來更低的物料清單成本，還能夠加快模組設計的速度，幫助OEM廠商縮短上市時間，高通212 LTE物聯網數據機整合ARM Cortex M3應用處理器，以及原生的全套物聯網數據網路協定，能夠實現內建式物聯網應用。

高通212 LTE物聯網數據機預計將於2020年下半年上市。

(時報資訊)