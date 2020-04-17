盧秀燕表示，自己首度參與表演，非常緊張。（杜宜諳攝）

「紙風車返笑日」線上劇場開播一個月以來，好評不斷，今日台中市長盧秀燕更北上參與演出，成為節目中的首位嘉賓。這也是繼去年紙風車劇團與台中市府爆發場地爭議後，兩方首度破冰合體，讓紙風車劇團與綠光劇團創辦人李永豐直言「非常感動」，「疫情讓全世界所有人團結在一起，雖然以前有不同的誤會與立場，但面對這麼大危機，我們可以在一起。感謝市長不計前嫌前來錄影打氣。」

李永豐日前曾向外界透露，若疫情延燒至12月，就要考慮停止營運綠光劇團及紙風車劇團。盧秀燕為此特別北上聲援，她表示，「紙風車與綠光是我最喜歡的藝文團隊，也是我們台灣人最喜歡的團隊，他們是國家重要的文化資產，去年的誤會解開後，雙方也一直有聯繫，希望能為團隊做更多。」更用台語向李永豐打氣，「你要堅強一點，阮大家給你相挺。」

去年8月，紙風車劇團宣布，因場地租借問題取消台中演出，引發外界關注，最終盧秀燕也發布聲明道歉，期盼化解誤會。李永豐今日表示，不打不相識，在雙方進一步溝通後，更能加深了解，「風雨故人來，我們不是風雨故人，而是在風雨時曾經吵架的人，在風雨過後仍能到來，自然很感激、感動，如果能夠選舉一起吵，面對困難一起攜手面對，我想台灣會是更令人羨慕的地方。」

為了鼓勵因疫情而陷入沒收入困境的表演藝術工作者，紙風車返校日線上劇場設立「1分鐘創意影片投稿活動」中，只要劇場人投稿1分鐘影片，經錄取便能獲取3千元生存金，此活動也獲8大縣市支持，台中市便是其一。

盧秀燕指出，紙風車團隊規模大，在疫情下碰到的困難比別人更多，但在努力延續團隊時，卻不忘關懷其他表演工作者，令人感動，她也非常認同影片投稿活動，「在疫情下，很多孩子或學校仍然需要藝文活動，只是要用不同的方式來呈現，線上劇場也許是其中一種方式，我想不是紙風車需要大家，而是我們大家需要紙風車。未來台中市府會跟藝文團隊有更密切的合作，今日北上參與，希望達到拋磚引玉的作用，讓大家更關心藝文團隊。」

在排練場上，首次參與演出的盧秀燕笑說，其實自己非常緊張，若有「凸槌」之處，希望大家能多多包涵。

「紙風車返笑日」線上劇場於每周五固定釋出全新集數。

(中時 )