最近高人氣南韓實況主企鵝妹爆出熱戀中，日前開直播cosplay遭到黑粉荒唐留言洗版，要求她多露一點或是直接脫光，害她崩潰爆哭；今(17)日她在Instagram曬自拍照，露臉微笑比手勢曝近況。

南韓知名實況主企鵝妹11日在Twich開直播coslpay《FF7:RE》的Tifa，卻慘遭網友骯髒留言洗版，像是要她穿少一點、乾脆脫光直播好了等荒唐話，害她看完直接爆哭；她也崩潰泣訴「大家明明知道我直播不會穿得太裸露，但你們卻不斷要我多露一點或脫衣服，要看裸體去看A片啦」。

企鵝妹日前開直播cosplay遭到黑粉荒唐留言洗版，要求她多露一點或是直接脫光，害她崩潰爆哭。(圖/ 摘自Twich直播)

隔幾天她上傳一段跳舞的搞笑影片，但沒有多說什麽，粉絲也都留言安慰她，希望她別把不雅留言放心上；沒想到今(17)日她曬出比可愛手勢的自拍照，乍看下還以為她在比中指，但其實只是比YA時食指太下壓，內容也只是說「藍色頭髮變綠色頭髮」，從她照片中開心的神情，大家也認為她應該已經看開。

(中時電子報)