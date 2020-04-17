國際刑警科長甘炎民今年初親自率隊到蒙國執行專案打擊勤務。(林郁平攝)

刑事局今年1月8日與南歐巴爾幹半島的蒙特內哥羅警方合作，在蒙國首都波德里查一舉破獲3處電信詐欺機房，逮捕92名台嫌，這是刑事局首次依據《國際刑事司法互助協定》，與蒙國達成協議，以警察對警察模式，由雙方合作規畫專案打擊勤務，為表示我方對此案的重視，去年就派員密集赴蒙國開會研商，國際刑警科長甘炎民還親自率隊到該國執行。後來92名台嫌分5批押解回台，還因疫情影響，令負責押解的11名官警需居家檢疫的意外差曲，幸好所有嫌犯與幹員都未傳出感染新冠肺炎案例。

專案小租在蒙國除了協助攻堅，還需幫忙偵訊、翻譯，相當辛苦，將92名台嫌及查扣到的筆電24台、平板19台、手機160支、路由器23台、美金、歐元、人民幣等折合台幣約200萬元等贓證物全部帶回台灣後，仍持續向上溯源追查，發現詐團幕後金主陳姓男子在機房遭破獲後，隨即隱身藏匿，企圖逃避警方追緝。

警方調查，40歲陳嫌2009年在新竹架設電信詐騙機房遭警方查獲，2015年起，將陣地逐漸轉移到阿爾巴尼亞、賽普勒斯等歐洲國家，平均每3個月就換據點一次。

去年9月陳出資千萬元，到蒙國成立詐騙機房，以假檢警名義詐騙大陸、台灣民眾，機房內還供奉廣澤尊王，祈求發財保平安，但仍被警方破獲，初估3個月就有上千人受害，遭詐騙近4億元台幣。

警方於3月4日及4月15日陸續執行拘提、搜索行動，共計搜索14處，將陳嫌等9人查緝到案，查扣到現金927萬多元、賓士等高級房車3輛與相關帳冊等贓證物。全案訊後，依詐欺等罪嫌移送法辦。

(中時 )