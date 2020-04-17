新冠肺炎疫情持續，泰國驚傳全球首例「屍傳人」案例，讓負責驗屍的法醫們相當憂心，為杜絕防疫破口，法務部法醫研究所採取高規格防疫措施，除解剖時穿戴全身是防疫衣與面罩、呼吸器，也將以雙層屍袋包覆屍體並消毒、採檢送驗。

法醫所指出，基於「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，在新冠肺炎疫情發生初期，即要求地檢署在執行相驗案件時若遇有疑似案例就必須立即通報，若有不明原因死亡的屍體、則應先採檢送驗，並於檢驗確認後再進行後續相驗、複驗程序。

此外，若遇到需解剖的案例，為避免出現偽陰性情況，法醫也必須在解剖時穿戴最高規格的防護衣物，包括全身式防護衣、防護面罩及正壓呼吸器，解剖後並依規範消毒環境，並須採檢送驗確定是否為陰性。

法醫所強調，為避免屍體相驗或解剖成為防疫破口，所方已與各地檢署、疾管署及各縣市衛生局等相關單位建立聯繫網絡，透過掌握死者旅遊史、接觸史與居住史、就醫紀錄等資料，確保法醫工作安全。

(中時 )