太武號的玻璃窗遭撞損情形。（金門縣車船管理處提供）

太武號船尾遭撞損情形。（金門縣車船管理處提供）

金門縣車船管理處長李文堆說明太武號情況，評估並不影響船舶航行安全。（李金生攝）

往來大、小金門的交通船「太武號」11日在九宮碼頭遭大陸砂石船撞損多處，所幸當天輪休，未造成人員受傷，相關賠償事宜由兩岸企業社洽談中，日常交通疏運和調度也不受影響。

11日上午10時42分許，陸籍砂石船「成功91輪」欲駛入烈嶼九宮碼頭卸貨時，因受潮汐流水影響，進港時船身偏向陸側，迴轉不及碰撞停泊於碼頭南堤的太武號，造成太武號船尾、玻璃窗、欄杆扶手及繫繩纜等多處受損。

還好，當日太武號輪休，準備進行例行維修保養，並停泊於專用船席，所以未造成人員受傷，且受損處評估並不影響船舶航行。

浯江輪渡有限公司事後即派人協同航港局、金門港務處及成功91船務代理公司完成初步勘查，並由航港局協助作成輪船海事報告書。

縣車船管理處表示，「成功91輪」為大陸南安市輪渡有限公司所有，由金門在地的兩岸企業社租賃載運，而晉源船務公司為其代理船務公司。因責任歸屬在於成功91輪，業者當場表示願賠償太武號所有損失，含一切維修費用及後續營業損失在內，後續賠償事宜委由兩岸企業社洽談中。

浯江公司表示，實際受損部位將待專業廠商估價，才能執行後續修復。大、小金航線原有4艘船舶執勤，2艘對開2艘輪休，在太武號修復期間尚有3艘可用，故不致影響大、小金門往來的調度。

(中時 )