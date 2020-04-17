疫情重創餐飲業，政府宣導社交距離，就連用餐也要保持安全距離。也因此，越來越多餐飲業者為了讓客人安心用餐，餐廳防疫再升級，紛紛採用壓克力隔板將座位區變成防疫包廂。過去主攻醫療級壓克力面板的台中全球旭能公司，近期就接獲許多來自餐飲業者的訂單，業績明顯增長至少三成以上。

以曾獲得米其林必比登推介的餐廳「人和園」為例，為了加強防疫、不惜砸下30萬元、向全球旭能訂購頂級隔板，將座位區變成防疫包廂。業者表示，防疫非常時期，消費者都很怕飛沫傳染，安裝壓克力隔板擋住的話，客人可以更安心吃飯。

全球旭能總經理黃稷原表示，所提供的醫療級壓克力面板，原本只有使用在醫院居多，現在因為疫情的關係，有多家餐廳找他們量身訂做隔板，讓每一張桌子都可以隔開變成一個小包廂。

黃稷原強調，銀盾醫療級抗菌防黴面板，擁有全天候抗菌防黴的效能，可以廣泛運用在醫療、美容、生物科技、食品製造，任何對健康與衛生有高度要求的產業或環境。因為全球旭能在面板上，做了一層奈米良處理，可以達到抗菌的效果，現在被餐廳拿來當作防疫隔間使用。

值得一提的是，壓克力面板可以快速組裝拆卸，未來如果沒用上的話，也可以直接拆掉，不會破壞原本的設施，也是吸引餐飲業者主動上門下單的主因之一。

(工商 )