日前一名自稱為我國公民的20歲方姓男子，在YouTube上傳一支求救影片，內容指出自己正受困於非洲莫三比克（Mozambique），由於近期受到疫情影響，他4度嘗試從衣索比亞回台皆未果，但這幾天當地叛軍攻進城市，展開無差別攻擊，也就是所謂的「大屠殺」，讓他深感恐懼，請求台灣政府能提供協助。

方男在短短30秒的自拍影片中，神情顯得相當焦慮不安，斷斷續續的語句中透露出極大恐懼，「我所在城市附近有叛軍活動，他們已經屠殺超過上百位的生命，我真的很害怕，我現在的生命受到非常嚴重的威脅，希望我的政府、我的國家可以幫幫我，我實在是沒有任何辦法了，拜託你們幫幫我吧！」

影片發布不久後，自稱是友人的網友也在PTT貼文表示，方男有請在台灣的家人向政府求助，曾打電話到外交部24小時緊急聯絡中心，雖然對方相當熱心，但也表示我國目前沒有辦法提供協助，只能先聯絡台灣目前在非洲唯一友邦「史瓦蒂尼」。不過事後也都無消無息，因此方男才焦急地拍片請網友幫忙。

友人透露，方男原於迦納（Ghana）賭場工作，因老闆在莫三比克開店，於是方男轉到北部省會的彭巴（Pemba）幫忙，友人表示，「賭場是合法的，他純粹熱血想去非洲+合法賭場學經驗，而且他英語法語葡萄牙語西班牙語都可以通，還自學，是個語言神童。」此外，友人也貼出數張方男在非洲宣傳台灣的照片。

(中時電子報)