和平島公園推出百元現金消費券，邀民眾一起來抗疫。（和平島公園提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆和平島公園於17日宣布推出千張的百元現金消費券，民眾可上和平島公園官方網站購買，只要出示消費券的電子憑證，即可免費入園，在園區內指定商店消費，全額抵扣100元，到周邊9間店家消費還有額外優惠，對遊客的口袋有實質貢獻。

基隆市政府表示，基隆除了在地小吃美食等的特色外，濱海的潮境公園、外木山及和平島公園的絕美海景，是北台灣戶外安心旅遊的最佳選項，而和平島公園有花豹岩、黑鳶岩等獨特海蝕地景，曾獲選為「全球21個最美日出觀測點」之一，周邊還有打卡熱點正濱漁港色彩屋，兼具歷史人文及自然景觀，只要出示電子憑證，到和平島公園及色彩屋周邊9間商家消費還可享有指定優惠。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆親山近海，是安心小旅遊的好去處，防疫期間走出戶外，保持運動習慣，讓身體健康也增加免疫力，出遊記得勤洗手，進入人多的密閉空間記得做好配戴口罩等防疫措施並保持社交安全距離，若有發燒、咳嗽等症狀更要儘速就醫，如有任何問題或發現相關疫情，應儘速通報疾病管制署防疫專線1922來處理。

對此，國立海洋大學「大學社會責任計畫」也有推出「和平島團結抗疫商品券」，結合基隆市和平島15間優質商家，消費5百元就送1百元的抵用券，使用期限至4月底止，詳情可上和平島官網查詢。

(中時 )