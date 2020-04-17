受惠此波台商回流，台灣商辦、廠辦、工業地交易這1年來超熱絡，企業總部設點詢問度增溫，觀察內湖實價登錄近一年交易，其中瑞光路兩筆交易都大賺，其中賣家持有的內科廠辦，持有5年，狠賺1億3613萬元，業者指出，廠辦投資獲利率可說是狠甩近年一般住宅與豪宅市場，成為新一代投資熱門標的。

根據全國不動產企研室統計，台北市內湖科技園區去年交易亮眼，其中瑞光路258巷近期有兩大商辦交易獲利驚人，其一為昆盈企業及其子公司台灣微米科技於2014年5月，公告合計以9億8888萬向皇鼎建設取得該棟商辦(原名：文德科技大樓)， 2019年10月，新光產物保險砸下11億2500萬元買下整棟商辦，昆盈企業持有5年轉手大賺1億3612萬元，獲利金額相當驚人。

另外，全國不動產企研室觀察，另一筆位瑞光路258巷2號的「國美時代廣場」，去年12月則有3億80萬元實價揭露，為地上2樓以及地下2樓，建物移轉面積共639.29坪，含12個停車位，賣方於106年12月以2億6860萬元成本取得，持有兩年大賺3220萬元，獲利率也相當高。

全國不動產內湖民權店店長吳澤民指出，內湖科技園區街廓成型，且相較市中心豪辦高昂的價格，內科廠辦開價相對平實，因此廠辦交易一直都很熱絡，加上近年受惠台商回流尋找總部標的，今年詢問度更增加2~3成。分析內科廠辦行情，可劃分為3大區塊，分別為近捷運西湖站的西湖段、鄰五期的舊宗段以及近瑞光港墘的文德段，商辦平均單價行情分別為60萬元、40~43萬元以及40~50萬元。

商仲業者指出，無論從土地到廠房、廠辦，各類工業地產投資已成為席捲不動產市場最強的主力。成長。另外，今年件數占37%，也領先住宅區35%、商業區22%，更較去年23%急遽增加。如果從廠房交易來看，更是全面完勝，光是廠房今年以來交易總金額為87.5億元，佔全部商用不動產的73%，加計廠辦，則佔比更高達87%。

全國不動產總經理藍怡婷表示，商辦標的是近年最火熱的投資標的，最嗅得不動產先機的上市櫃建商也瘋商辦、豪辦推案，顯示未來3至5年商用不動產仍會是市場看好的商品，而內科產品，單價相對市中心親民許多，以百坪辦公室產品來看，總價約4000~5000萬元即可入手，出租投報率也不差，投資效益比許多住宅和豪宅高出許多，是不錯的置產標的。

(中時電子報)