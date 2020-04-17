華梵大學美創系學生劉康彥創作出能消滅病毒的「喵僧法師」和「千拳和尚」。（華梵大學提供）

新冠肺炎重創全球藝文產業，卻激發出華梵大學學生更豐沛的創作能量；華梵大學美術與文創學系畢業展「收訊範圍外」昨（16）日舉行開幕式，現場不但有能讓病毒灰飛湮滅的「喵僧法師」、「三象神龍」等結合時事議題的精彩創作，學生還自己創設「華梵藝術家」網路平台，拍攝作家白先勇紀錄片《奼紫嫣紅開遍》的導演鄧勇星也前來加油助陣。

展現4年「練功」心血的美創系畢業展向來是華梵大學美創系的大事，但今年受疫情影響，學生們於精心籌備半年之後不得不被迫改變行銷策略，將以往租借松山菸廠等校外大型展場辦理的正規展，改為移師校內，未來並持續於校外做分散多點式的小型展覽，等於從正規戰改打「游擊戰」，並同時強化線上展覽力道，結合影像宣傳，希望進一步擴大藝術的影響力。

華梵大學校長李天任表示，新冠肺炎疫情打亂了社會的步調，卻反而讓創作者激發出更多的創作能量及可能性。人文與藝術學院院長黃智陽也說，今年畢展在疫情緊張時刻開幕，不僅能讓個人的創作理念重新梳理，學生為了提高能見度，更動腦想出架設「華梵藝術家網站」的好點子，這些都是始料未及的收穫。

目前於華梵大學圖資大樓3、4樓公共迴廊開放空間展出的美創系畢展，以各類媒材創作的藝術品及文創商品多達200件，包括畫作、立體雕塑、攝影作品，以及婚紗設計、極限運動品牌服飾、貼身衣物、桌遊、吊飾、包包、酷卡、貼紙等，將迴廊空間妝點得夢幻繽紛，整棟樓館藝術力大爆棚。

針對疫情延燒，學生還創作出法術高明、可以消滅疫情的幻獸神喵「喵僧法師」，以及為眾生消災解厄、將囂張病毒擊到灰飛湮滅的「千拳和尚」、「三象神龍」、「忘憂虎」，和身心靈處於病態等應景之作，展現出強大的創作能量與年輕藝術家對社會的敏銳感觸，吸引不少師生無畏疫情也要前來參觀，現場宛如在辦「口罩趴」，對學生來說著實是難忘的經驗。

畢展總召、美創系四年級學生李俊逸說，因應疫情變化，此次畢展於4月23日結束後，將轉為線上展覽形式，由學生架設「華梵藝術家」網站，結合學生作品發表、時事論壇，同時連結畢業校友與校內專業師資，整合成「華梵藝術家資料庫」，傳承給學弟妹，並且設計藝術限量商品於網站販售，讓更多藝術愛好者有機會收藏到創作者的心血結晶，擴大藝術的感染力。

(中時 )