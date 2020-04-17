嘉義市長黃敏惠（右）到飯店了解業者防疫情形，與業者交流意見。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠率市府官員，與旅宿業者座談，傾聽業者的心聲。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情衝擊觀光旅館業，嘉義市長黃敏惠關心產業發展，籲請中央站在業者的立場思考，嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍指出，交通部觀光局提出《振興觀光產業融資信用保證要點》應清楚點出周轉金涵蓋範圍，讓業者向銀行申貸能更順利。

黃敏惠日前率副市長陳淑慧等一級主管，與嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍、公會總幹事顏永明等旅宿業者座談，業者感謝中央有各項紓困方案，但銀行的信貸評估是能否申請到紓困周轉金的主要關卡，需要政府再加把勁。

李素珍指出，交通部觀光局對觀光旅宿業，提出《振興觀光產業融資信用保證要點》，應有配套作業，盼能更清楚點出周轉金涵蓋範圍，以助於業者向銀行申請周轉金能更順利，最好是中央提供範例給業者參考，更有所依循。

黃敏惠說，中央提出那麼多的紓困方案，實際操作上應更便民、明確，站在地方業者的立場思考，不要讓業者期待落空，市府會責成相關單位協助向中央反映，並由副市長擔任召集人，積極向中央、銀行溝通，要求中央重視在地業者的困難與心聲，讓業者能真正獲得紓困。

市府觀光新聞處表示，嘉義市現有78間飯店及1間民宿共79間旅宿業，市府提供中央紓困方案的諮詢專線（05）2294593)，也可上嘉義觀光旅遊網查詢紓困懶人包。

(中時 )