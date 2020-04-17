透過舉辦工作坊及展覽，為86設計公寓導入新氣象，希望藉由這些擾動，讓活化都市的種子在公寓中萌芽。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

86設計公寓辦理多場文創市集、展覽及工作坊，邀請來自各地的文創工作者及學子，前來交流文化創意。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

86設計公寓辦理多場文創市集、展覽及工作坊，邀請來自各地的文創工作者及學子，前來交流文化創意。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

86設計公寓辦理多場文創市集、展覽及工作坊，邀請來自各地的文創工作者及學子，前來交流文化創意。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

一群淡江大學建築系師生運用他們有限的資源及進行彩繪、將廢料做成家具，將這些年久失修的閒置空間重新翻轉。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

一群淡江大學建築系師生運用他們有限的資源及進行彩繪、將廢料做成家具，將這些年久失修的閒置空間重新翻轉。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

位於基隆港東側，沿著田寮河畔步行就可以看到的「86設計公寓」，原本為舊警察宿舍，2015年夏天，基隆市政府為了營造河岸新生活，打開這個兩棟四層的建築空間，吸引設計人才共創基隆，讓舊宿舍變身為提供青年及設計人才交流、討論的共創空間，並命名為「86設計公寓」。

日前一群淡江大學建築系師生運用他們有限的資源及進行彩繪、將廢料做成家具，將這些年久失修的閒置空間重新翻轉，透過活動讓民眾參與使用、輕鬆喝咖啡閒聊有如社區的大客廳，成功將年久失修的舊宿舍活化轉變成社區藝廊，提供市民更舒適的水岸休憩環境。

這些年來透過舉辦工作坊及展覽，為這個地方導入新氣象，希望藉由這些擾動，讓活化都市的種子在公寓中萌芽，也讓在地與外來的群眾，能在此互相對話、學習及付出，聚集新的聚落，同時為基隆年青人找到回鄉的勇氣。

基隆市政府指出，該設計公寓不只是年輕人創作的展演舞台，也是匯聚創意能量，實踐社區生活改造及共享共好的城市客廳，市長林右昌表示，讓年輕的朋友進來，活化了整個空間，他也期待未來能以86設計公寓的成功經驗，讓閒置空間成為當地人的交流場域，並吸引外地人一起分享，讓百年港都發展出兼具在地特色，傳統與現代並存的城市。

因疫情影響，不少民眾工作受影響，「86設計公寓」也表示，近期與行政院新創基地合作，除協助小型手作創意工作者及想從事餐飲業的朋友們，了解該如何開啟新事業，更於21日辦理創業講座，邀請有興趣的民眾前往參與，相關活動訊息歡迎上臉書搜尋「86設計公寓」。

(中時 )