新型肺炎肆虐，台灣新增個案「零確診」，除了有賴中央統籌指揮外，各縣市首長更扮演起防疫的關鍵角色，根據媒體最新民調顯示，六都首長防疫措施，新北市長侯友宜以88.3％的超高滿意度拿下第一，獲得最多民眾支持。

新冠肺炎疫情爆發以來，重創全球經濟，各國都加強防疫作為避免疫情擴散。遠見調查研究中心3月進行「六都防疫滿意度調查」，針對六都逾4000名民眾進行電話訪談，新北市長侯友宜滿意度高達88.3％拿下第一，台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦則緊跟在後。

民調顯示，很滿意侯友宜表現的比例為43.5％、有點滿意44.8％，整體滿意度高達88.3％，遠比第二名黃偉哲82.1％高出6.2％；侯不滿意度僅2％，六都中最低。

疫情發生以來，侯友宜多次強調「超前部署」，除了口罩之亂向中央建議實名制外，更率先呼籲中央應先確保國內物資無虞狀況下再開放進口，另外，規畫清空計畫設立醫療人員防疫需求暫住居所、兵棋推演、擴大管制演練等，都讓民眾相當有感，在所有防疫作為中都成為讓民眾有感的具體戰功。

再者，疫情升溫、各國實施境管，不少旅居國外友人紛紛回國，新北市政府也率先推出「居家防疫關懷包」，包含口罩、市長關懷信等，其中擔心民眾居家無聊也免費提供影音平台帳號，成為各縣市紛紛效法的對象。

(中時 )