《港股》美準備重啟經濟 恆指收漲1.56％ 16:482020/04/17 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然中國第一季經濟下滑6.8%，但白宮宣布重啟經濟的計畫方針，以及新冠狀病毒療法「瑞德西韋」（remdesivir）的中期臨床實驗結果樂觀，帶動美股指貨大漲，受此提振，周五香港恆生指數收漲1.56%，為24380點。國企股(H股)收漲1.47%，為9815.20點。九龍倉置業大漲6.1%，領漲藍籌股。博奕股、汽車股大漲。 (時報資訊) #收漲 #大漲 #重啟經濟 #博奕 #準備 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普：美政府正擬定重啟經濟的規劃 09:082020/04/14 財經 《美股掃瞄》美股消息面：紐約協同5州 準備重啟經濟活動 10:172020/04/14 財經 《韓股》陸貿易數據優於預期 韓股收漲1.72％ 16:312020/04/14 財經 《港股》陸貿易數據報喜 恆指收漲0.56％ 16:482020/04/14 財經 疫情緩 美東西岸擬重啟經濟 04:102020/04/15 全球財經 美重啟經濟過程漫長 大摩：恐迎第2波疫情高峰 10:362020/04/15 財經 上證指數上漲0.31％ 深成指收漲0.51％ 16:052020/04/16 財經 操盤心法－美國重啟經濟宣示意義大，內資力拱台灣科技股 04:102020/04/17 證券．權證 《美股掃瞄》亞馬遜、網飛創新高 美股收漲 08:352020/04/17 財經 《國際金融》川普發布重啟經濟計畫 原油價格應聲勁揚 10:342020/04/17 財經 財經熱門新聞 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 瑞德西韋實驗傳佳音！美3階段重啟經濟 道瓊期指漲逾650點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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