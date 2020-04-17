雖然中國第一季經濟下滑6.8%，但白宮宣布重啟經濟的計畫方針，以及新冠狀病毒療法「瑞德西韋」（remdesivir）的中期臨床實驗結果樂觀，帶動美股指貨大漲，受此提振，周五香港恆生指數收漲1.56%，為24380點。國企股(H股)收漲1.47%，為9815.20點。九龍倉置業大漲6.1%，領漲藍籌股。博奕股、汽車股大漲。

(時報資訊)