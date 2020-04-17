中央銀行為減輕國內中小企業受疫情影響，4月1日開辦「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響的中小企業貸款專案融通」業務，為利銀行協助小規模營業人能儘速取得營運週轉金，增訂小規模營業人簡易申貸方案，限有稅籍登記者，且為降低銀行授信風險，以70分作為快速審查基準分數。

央行業務局局長陳一端表示，專案重點內容包括適用對象的小規模營業人，限有稅籍登記，且每月銷售額未達使用統一發票標準的營業人。額度每戶最高50萬元，信保基金信用保證成數10成，利率不超過1％，即央行專案融通利率加0.75個百分點。銀行承作此貸款方案，可搭配政府相關紓困振興貸款措施。

陳一端指出，為加速簡化核貸流程，銀行受理小規模營業人貸款，採簡易評分表取代財務報表或401報表辦理，根據聯徵中心的票債信資料，總數49.5萬小規模營業人，約有84％基準分數均可達70分以上。這個方案自4月20日起生效，受疫情影響的小規模營業人，如有營運週轉需求，可逕洽銀行辦理。

央行同時籲請銀行，充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，積極推動辦理，使受到疫情影響的小規模營業人，可從速取得營運所需資金。

(工商 )