祥富水產集團傳出無預警歇業，該集團在高雄市共有14家投保單位，勞工總人數為331人，為了保障勞工權益，高雄市政府勞工局17日立即前往該集團主要據點、及門市進行瞭解，局長王秋冬並與70位祥富水產員工代表見面，允諾全力協助爭取包含工資、特別休假未休折算工資、加班費、以及資遣費、非自願離職證明書等應有的權益，針對勞工有轉職就業、職訓或創業等相關需求，勞工局也將全力協助。

高雄勞工局長王秋冬17日表示，按照勞基法第27條規定，雇主不按期給付工資者，主管機關得限期令其給付，也就是說，高雄勞工局可以命令雇主付薪水給勞工，如果雇主還是置之不理，依法可處新台幣2萬元至100萬元不等的罰鍰。

高雄勞工局指出，根據夢時代樓管人員表示，祥富水產16日晚上突然宣布停止營業，也有勞工表示擔心3、4月薪水無法準時入帳，此外，也擔心會領不到特休未休工資折算工資、資遣費，勞工局在了解員工申訴內容後，已立即受理申請勞資爭議調解。

王秋冬17日下午與70位祥富水產員工代表見面時，當場允諾全力協助爭取應有的權益，包含工資、特別休假未休折算工資、加班費、抵用卷折算現金及終止勞動契約有關的資遣費、非自願離職證明書等事項。

高雄勞工局表示，勞工局後續將主動協助勞工申請勞資爭議調解，並進行對該公司的歇業事實認定，以利勞工後續向勞保局申請工資墊償。此外，也會協助勞工進行相關職業訓練、就業服務及請領失業給付，若有訴訟需求，也將提供相關訴訟扶助資訊供勞工運用，以確保勞工權益不致受到損害。

(工商 )