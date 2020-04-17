台南玉井德蘭啟智中心青年阿村手繪與甘惠忠神父合照，表達懷念。（台南玉井德蘭啟智中心提供／劉秀芬台南傳真）

一輩子幾乎都奉獻給台灣的甘惠忠神父，16日於美國辭世消息傳回台灣，他創辦的德蘭啟智中心院童、青年，都感到十分悲傷，曾與神父一起出國的阿村，雖然無法言語，往日情景都存在阿村腦海，他以畫筆，不用構圖就繪出兩人合照，也要將合照獻給在天國的神父，表達思念之情。

1988年，甘惠忠神父奉成世光主教指示於台南玉井開辦天主教德蘭啟智中心，德蘭啟智中心主任楊美華說，神父是德蘭的爸爸，因著他的愛，很多有障礙或遲緩的孩子被接納、被珍惜。

雖然神父近年回美國休養，但在電話中仍很很關心德蘭的院童，神父過世消息傳回台灣，楊美華向院童宣布這個不幸的消息，部分院童對死亡不是那麼理解，一再確認以後是不是再也看不見神父。

德蘭青年阿村，雖然長大後才到德蘭接受服務，但與神父情誼深厚。神父曾帶阿村到韓國參加活動，阿村雖然無法聽說，但他與神父比手畫腳溝通無礙，2012年神父得到醫療奉獻獎，阿村高興不已，獻上最溫暖的大擁抱，並把合照相片存在手機時常觀看，17日阿村也手繪兩人合照，表達對神父的懷念。

唯芳20歲時來到德蘭，現在已經30歲，這10年來經常受到甘神父的鼓勵，得知神父逝世消息，她說「感到很孤獨」，眼淚不聽使喚掉不停。院裡的孩子有的懵懵懂懂，但他們都知道最愛的神父爺爺現在已返回天家。

德蘭啟智中心近日也將在院內辦小型的追思會，讓院童們表達對神父爺爺的感謝與懷念，讓他帶著院童的愛與祝福，安息主懷。

(中時 )