泰國出現全球新冠肺炎「屍傳人」首例，泰國法醫疑遭大體感染確診身亡，法務部法醫研究所17日表示，法醫所協助地檢署送驗12件，解剖送驗6件，18件送驗案中，陰性17件，1件還在檢驗中；法醫所解剖時都以最高防護標準以確保參與相驗、解剖的檢察官、法醫、鑑識人員、司法警察、死者家屬及相關人員安全，避免法醫相驗解剖成為防疫破口。

法醫所指出，今年2月3日新冠肺炎疫情之初，就已頒訂「法醫相驗及解剖通報流程」，請各地檢署在執行相驗案件遇有疑似新冠肺炎時應立即聯繫通報，法務部長蔡清祥並指示應先採檢送驗，避免相關人員受到感染成為防疫破口，法醫所隨即發布「疑似新冠肺炎案件法醫相驗通報處理流程及說明」，由各地檢署法醫採檢後，法醫所協助通報疾管署並立即送驗，在檢驗確認後再由檢察官進行後續相驗、複驗程序。

如果檢察官命令解剖，為避免檢驗有偽陰性情形導致解剖法醫等相關人員受到感染，在解剖時都以最高防護標準，包括穿戴全身式防護衣、防護面罩及正壓呼吸器，解剖室全部消毒以避免血液、體液污染，解剖後依傳染病防治法相關規範執行環境消毒，屍體以兩層屍袋逐層包覆消毒並標記生物危險提醒字樣與解剖者聯絡方式，解剖後廢棄物用兩層專用垃圾袋包裝並消毒，同時也會再採檢送驗確認為陰性，以利法醫解剖後自主健康管理。

法醫所強調，各地方檢察署法醫及法醫所執行相驗、解剖等工作，相關防疫措施已超前部署、嚴陣以對，落實執行保護法醫、執法人員及民眾相關措施，避免成為防疫破口。

(中時 )