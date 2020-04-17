南投縣國姓鄉日前發生歹徒侵入民宅，綑綁還持刀割傷林姓老翁，並洗劫現金3萬5000元及提款卡！埔里警分局成立專案小組，循線逮捕住在同村、有多項前科的朱姓男子，起出贓款4600多元，偵訊後依強盜等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

76歲的林姓老翁，案發當天傍晚時回家時，他進到客廳時，臉部蒙面、穿著帽T的歹徒突然現身，持菜刀將他制伏，還將他的雙手綑綁，臉和嘴巴也被蓋住，歹徒在屋內搜括現金3萬5000元，還有農會和郵局的提款卡，逃逸過程中，沿途丟棄犯案工具，還到市區試圖提領現金，但因密碼錯誤未成功提款，卻留下警方循線追查的跡證。

埔里警分局接獲被害人報案後，立即馳赴現場了解並採證，同時展開攔截圍捕，與刑警大隊及鑑識科共同成立專案小組，隨後分析比對監視器及過濾清查轄內可疑涉案對象，發現朱姓男子涉有重嫌，於是報請南投地檢署檢察官鄭文正指揮偵辦，於案發後24小時內，逮捕朱姓犯嫌，並當場查扣4600元；朱嫌表示其他款項都用於還債及其他花費！

埔里分局長方秋梅表示，維護社會治安是警察的使命，打擊犯罪工作持續不間斷，也不能稍有鬆懈，更不能讓歹徒逍遙法外，確保民眾生命、身體、財產安全。

(中時 )