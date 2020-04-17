台中市長盧秀燕（右2）17日視察即將完工的草湖防災公園，水利局長范世億（左1）以模型說明該公園的防洪運作。（ 黃國峰攝）

草湖防災公園即將於4月底完工，它是多功能公園，平時可運動、遊憩，但最主要仍是防汛功能，滯洪量約1萬2

500立方公尺，面積約0.77公頃。（ 黃國峰攝）

汛期即將來臨，台中市長盧秀燕17日前往即將於4月底完工的大里草湖防災公園，了解工程進度，希望汛期間，它能發揮功效，減少淹水。草湖防災公園採多功能設計，除可滯洪排水，更設計籃球場、溜滑梯等遊憩設備，打造多功能公共空間。

盧秀燕指出，雖然目前新冠肺炎嚴峻，但防災跟防疫一樣重要，中市有1條市管河川、132條區域排水及110條土石流潛勢溪流，汛期前更應做好準備，地下道清淤、抽水站保養等是基本工作，市府更花費1億4000萬元打造草湖防災公園，因為東湖、西湖里過去特別容易淹水，預計將在汛期前完工，約可保護約2000戶的鄰近住家。

水利局長范世億表示，去年5月底開工打造的草湖防災公園，與荷蘭鹿特丹水廣場很相似，不過我們的更漂亮，是台中首座運動兼治洪的複合型公園，兼具智慧防災設施，可透過App監控水位，地底下設有雨水積磚儲水，地表鋪設水滲透地面，平常水積存於水積磚，真正大豪雨時，整個公園就是一個儲水池，將降低本區域積淹水情形，預計今年4月底完工，目前工程進度已達95％。

草湖公園是多功能防災公園，民眾平時可運動、遊憩，但最主要仍是防汛功能，滯洪量約1萬2,500立方公尺，面積約0.77公頃，當豪大雨來臨、公園蓄水量累積至海拔42.6公尺時，將以國語、閩南語、英語3種語言廣播通知住戶避災。水利局指出，未來更可串聯周邊Dali Art國際藝術村、台中市纖維工藝博物館、台灣印刷探索館、東湖公園等觀光資源，促進地方發展。

(中時 )