彰化縣議員曹嘉豪(中)在服務處開直播教學，說明如何線上預購口罩，即日起也提供現場協助民眾一步一步完成申請註冊、預購等流程 。（謝瓊雲攝）

民眾在曹嘉豪協助下先插卡上網註冊健保卡雲端服務後，再以智慧型手機下載APP完成自己與小朋友的口罩預購流程，等收到預購成功通知後，還需要先跑一趟超商繳費，才算完成預購。（謝瓊雲攝）

民眾在曹嘉豪協助下先插卡上網註冊健保卡雲端服務後，再以智慧型手機下載APP完成自己與小朋友的口罩預購流程，等收到預購成功通知後，還需要先跑一趟超商繳費，才算完成預購。（謝瓊雲攝）

健保署15日起啟動第五輪口罩網路預購，並首度開放家長可幫孩子預購兒童口罩；彰化縣議員曹嘉豪16日上午開直播全程線上教學如何註冊健保卡網路服務，即日起也在服務處提供專人服務，直接協助爺奶、主婦們完成預購。

口罩實名制2.0上路後，南彰化藥局門外排隊買口罩人龍不減，中央雖推出eMASK線上預購系統，但須先申請註冊中央健保署網路服務，開通帳號後才能預購，幫家人、兒童預購程序複雜，對鄉下主婦媽媽與阿公阿嬤而言，技術門檻實在太高。

曹嘉豪與員林市民代表會副主席張國良、代表張偉傑等人聯合為民眾教學，並全程直播提醒注意事項，教導如何透過智慧型手機下載健保快易通APP註冊雲端服務帳號，或是以桌機、筆電，外接讀卡機插入健保卡登入官網申請流程。

曹嘉豪表示，很多長輩根本沒有Email、智慧型手機，年輕的上班族、或主婦媽媽們，即使排隊跑藥局都可買不到兒童口罩，但為了綁定小孩的健保卡帳號，又缺乏讀卡機，註冊完成後可能需要抽籤才能預購成功，還要跑超商完成繳費才能等通知去領口罩，層層難關也讓鄉下許多地方線上預購情形不如預期。

曹嘉豪提醒，除了線上教學之外，服務處每天將有固定時段專人協助有需要線上買口罩的民眾完成預購流程，也備有讀卡機，歡迎有需要的民眾帶好健保卡、戶口名簿與智慧手機親自到服務處來操作辦理。

(中時 )