竹東消防分隊17日舉辦老義消回娘家暨防疫物品捐贈儀式，不少老義消齊聚一堂，懷念當年共同救災的熱血記憶。（消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

在疫情嚴峻之際，一群老義消也熱心公益，捐贈防疫物資，讓第一線消防人員出勤時更有保障。（消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

過去使用消防設備與現今有所出入，不少老義消也分享當年救災的故事。（消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

相挺第一線消防人員，年逾9旬的老義消彭玉銘捐贈一批紅外線全自動酒精噴霧機、額溫槍及抗菌乾洗手液等防疫物資，竹東消防分隊也舉辦老義消回娘家活動，蒐集義消過去使用的消防衣及器材，共同話當年熱血救災的故事。

竹東消防分隊日前前往民眾加裝安裝住宅用火災警報器，偶遇彭玉銘，並聊起過去彭玉銘曾擔任義消的故事，彭玉銘雖已退休，仍熱心公益，透過竹東義消分隊長王兆禎，號召多名老義消共同捐贈防疫物資，讓第一線消防人員出勤能夠更加安全。

竹東消防分隊也舉辦老義消回娘家活動，蒐集過去義消使用的日式消防衣、蜂鳴器、警鐘等裝備，還有老義消分享救災流程與經驗，除了93歲的彭玉銘外，高齡85歲的劉家順也出席活動，2人為同期消防員，過去因消防人力欠缺，義消也是救災主力，回憶起當年由消防員駕駛消防車，沿途接義消前往救火，與現今通訊發達方式完全迥異，也十分有趣。

新竹縣政府消防局長孫福佑也感謝這些老義消捐贈的物資，更指出警消、義消均是消防局珍貴人力，為社會付出、貢獻甚多。

(中時 )