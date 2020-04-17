▲市立大同公園，公園佔地1.25公頃。/圖業者提供

台北市新生橋下籃球場是周杰倫等許多藝人打球的祕境，相同地近期緊臨北市的新北市三重區也出現網友口耳相傳的祕密基地，這個與北市只一橋之隔的年青人打球「運動聖殿」，就是位於被稱為『young公園內』，它是市立大同公園，公園佔地1.25公頃，經新北市府改建整治後，已成為擁有籃球場遊樂設施、健身器材、兒童遊戲設施、活動中心、圖書館及大型休憩廣場等多元的休憩空間，成為家長攜帶小朋友親子休閒互動培養感情的社區花園，又可看到松鼠及小鳥可愛動物的生態園區，也是年輕學子運動舒壓的最佳處所。

現代社會講求工作與生活平衡，注重健康休閒機能，但因早期城市規劃欠佳，公園數量不足，隨著人口增加不敷使用，都市水泥叢林中更顯得綠地珍貴，公園宅遂成為公認含金量高、保值抗跌的三大住宅產品之一；公園宅因生活環境宜人且自住率高，再加上無價景觀及休閒公園，成為城市最夯的房產物件。

新北市三重區young公園週邊，透過一橋的串聯產生區段增值效應，以10分鐘可達台北車站，並可由中興橋、台北橋、忠孝橋、重新橋及高速公路連接，快速到達北市核心，享有優質的地段優勢；而三重young公園更因新北市府的公共建設挹注，脫胎換骨成為年青人休閒運動的首選，連帶讓許多上班族移居此處、買房置產。

長虹建設在三重修德國小、young公園旁的黃金角地推出「天馥」後，迅速引起市場關注與討論，建案相鄰的young公園滿足住戶休憩需求，出門就能享受芬多精；面公園的特點不僅坐擁公園景觀，更保證了永久棟距，視野寬闊，開窗即綠意，此外，修德國小校齡悠久口碑佳，附設幼稚園重視五育並進，近年在全國性音樂、繪畫等比賽皆獲佳績，鄰近的明志國中重視英語教育，是三重在地的明星學校，9年國教學區完整，不僅免去家長上、下學接送之苦，孩子還可得到更充足的睡眠，利於身心發展。

長虹建設是老字號建商，成立40年來專注於建築本業，信譽口碑佳，堅持「誠信」與「品質」原則，以誠信作為經營之本，好品質穩固公司發展的根基，力求達到建質品質零缺點目標，深耕雙北地區多年，無論是在住宅還是商辦市場，都推出許多地標代表作，用藝術建築改變地景。

(中時電子報)