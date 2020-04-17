以美國為首的西方大國對新冠病毒的源頭有許多質疑。美國也表示著手展開調查病毒是否自武漢實驗室洩露。不過俄羅斯總統普丁卻站在中國政府這邊，指控這些說法是抹黑。

德國之聲中文網報導，北京政府對病毒來源到底有沒有說實話? 這是許多西方大國目前最想知道的問題。

川普這幾周來一直在批評大陸。他的論點似乎也在七大工業國組織領導人視訊會議上獲得部份國家的支持。英國外相拉布代替養病的首相強森出席，他告訴記者，跟大陸相處不可能 「一切照舊」。

他說:「我們將不得不提出一些困難的問題，像是病毒是怎麼來的？為何不能早點阻止疫情。」法國總統馬克洪則警告，不要 「天真 」地以為大陸已經把疫情處理得很好。他在接受《金融時報》訪問時說:「顯然有些事情已經發生了，但是我們不知道。」

根據美國《華盛頓郵報》和福斯新聞報導，越來越多人懷疑這種病毒實際上是從武漢一個研究蝙蝠的實驗室所洩露出來。報導提到，該實驗室也是2003年SARS冠狀病毒爆發的罪魁禍首。不過兩家媒體都沒有表示病毒是遭到故意傳播的。

美國國務卿蓬佩奧表示，大陸應該提高實驗室情況的透明度。他告訴福斯新聞:「我們正在做一個全面的調查，能做的一切都在做，以了解這種病毒是如何洩漏的，跑到世界上來，造成了這麼多的悲劇、這麼多的死亡。」

據新華網報導，大陸國家主席習近平16日晚間與俄羅斯總統普丁通電話。報導引用習近平的話說:「將疫情政治化、標簽化，不利於國際合作。」新聞也提到普丁對病毒起源的看法和立場，「一些人試圖在病毒源頭問題上抹黑中方的做法不可接受」。

(中時 )