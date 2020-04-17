受到新冠肺炎疫情衝擊，旅遊、交通、餐飲業者叫苦連天，新竹縣內8個商圈生意大受打擊，新竹縣政府成立商圈服務專線、單一服務平台，要輔導商家提案，爭取中央的商圈振興補助，期望能藉此度過難關，重拾原有生機。

為了協助商圈度過難關，經濟部中小企業處也推出商圈振興補助計畫，4月共分2階段申請，單一商圈若通過視項目不同，若通過可獲數十萬元補助，為了協助縣內商圈都，新竹縣政府產業發展處也委託顧問輔導團隊，提供諮詢，並成立商圈服務專線、單一窗口、聯繫平台等，提供商圈幹部互相交流，並獲得解答。

新竹縣政府統計，目前縣內共有8個商圈，包含遠近馳名的北埔鄉魅力商圈發展促進會、橫山鄉內灣形象商圈發展協會等，還有竹北市光明商圈發展協會、竹東鎮火車站形象商圈發展協會、湖口鄉形象商圈發展協會、峨眉鄉十二寮休閒商圈協會、新埔鎮九芎湖文化發展協會、關西鎮促進產業文化發展協會等。

由於疫情波及，縣內著名的觀光景點北埔老街、內灣老街等，遊客人次大幅下降，北埔老街僅剩2到3成，內灣商圈與去年同期相比，也不到5成，而以美食為主的竹北市光明商圈，更因民眾減少外出用餐，來客量僅有過去的1至2成，餐飲業者獨力難撐。

新竹縣長楊文科表示，商圈的每一個店家背後都在支撐家庭生計，縣府為此將提供專線、平台，以專案輔導方式作業，期望能協助各商圈提案爭取資源，並營造更好的環境，吸引遊客前往觀光、消費，進而促成商圈活絡。

(中時 )