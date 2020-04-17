傳說馬可波羅來華時，曾愛過一位蒙古女子！西方與東方的連結、串上愛情，讓藝術家有了靈感，創作出神秘且濃烈的金工品。由文化部指導，國立台灣工藝發展研究中心主辦，義大利Alchimia當代首飾學校協辦，「想像的維度–國際當代金工與手稿」自4月17日起於工藝中心台北分館展出，展期至5月31日止。

「想像的維度–國際當代金工與手稿」帶來當代歐洲金工新面向。成立22年的義大利Alchimia當代首飾學校，為歐洲首屈一指的當代金工學校，與許多知名大師合作課程並培養出許多優秀的國際畢業生，此次展出的24位金工藝術家皆為Alchimia當代首飾學校的優秀教師與畢業生，來自世界各地，帶來多樣媒材與形式的金工作品與其手稿。

本展亮點有24位金工藝術家所提供珍貴的作品手稿共同展出。展出者之一Lucia Massei, 本身也是Alchimia校長，擅長顏色的表現讓她作品的風格獨樹一格。此次展出作品「東昊」，想像義大利人馬可波羅的東方之旅與愛悲傷的愛情故事。傳說他來華時愛上了忽必烈以美妙的歌聲而聞名的女兒東昊，她長期追隨馬可波羅周遊世界，但最後卻在威尼斯抑鬱而死。Massei以傳說想像創作了這件以銀、銅、鋼、絲、棉、青金石、玻璃珠的複合媒材作品，神秘的色彩彷彿帶領觀者走一趟東西方之旅。

荷蘭藝術家Lucy Sarneel 作品以運用精神性、象徵價值與荷蘭民族傳統為主軸，關聯著珍貴的個人經驗和情感的傾注，她的手稿展示了對當代首飾生動有趣的想像，作品「Hangonhanger掛上」勾狀項墜，以’Hang on’雙關語，指實際掛上東西，但也指「堅持下去」，在手稿中作者巧妙將項墜以紙張呈現想像作品的形態，整本手稿與作品呈現巧妙的二維與三維間的轉換。希臘藝術家Anastasia Kandaraki 的作品「共生」，以相對立的材質概念體現了宇宙間相互依存的關係，通過對比、衝突和脆弱而啟動。

策展人陳郁君陳述其策展理念：在一般的展覽中，觀者所欣賞到的通常是已完成的作品，少有機會能夠一窺創作背後的過程。因此想將平時不容易看到，但對創作者最珍貴也是最私密的手稿素描本帶到聚光燈下，與作品平行展出，更能體會創作的脈絡與發想過程的天馬行空，藉由欣賞作品背後的概念與思維。

在展覽方式上，因應疫情影響，避免公眾碰觸展品及手稿，採用靜態隔離的方式展覽，讓民眾能安心看展。也提醒大家，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

lucia Massei手稿。（工藝中心 提供）

「想像的維度－國際當代金工與手稿」

日期： 04月17日至5月31日

展覽時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館；國定例假日除外)

地點：台北當代工藝設計分館3樓

(中時電子報)