僑仁國小教學大樓樓頂鏽蝕嚴重，每逢下雨雨水會滴到3樓教室，嚴重影響師生上課。(陳世凱服務處提供／林欣儀台中傳真)

台中市烏日區僑仁國小因校舍老舊，教學大樓頂樓嚴重鏽蝕，每逢下大雨，雨水就會滴漏到3樓的教室，師生苦不堪言；而校園排球場與網球場周邊因黑板樹、榕樹氣根生長，導致球場地面嚴重凸起，影響學生運動安全，市議員陳世凱邀集相關單位會勘，盼還給師生完善的受教環境。

僑仁國小指出，校內的排球場、網球場因地面凸起嚴重，學生在此運動常會扭傷腳，基於安全考量，1年多前就封閉該場地，但師生們缺乏適當的運動場地；此外，教學大樓頂棚腐朽，下雨時雨水會滴到樓板、甚至蔓延至3樓，師生必須準備水桶接水，感到很困擾。

陳世凱指出，校園球場受榕樹、黑板樹氣根影響而凹凸不平，且師生已經1年多時間沒有球場可用，受教權益受損，呼籲教育局應儘速整平球場，並於周邊施作阻根牆，避免樹木氣根繼續生長、破壞球場。

至於教室漏水的部分，陳世凱說，因防水工程費用較高，建議教育局應在最短時間內先將大樓屋頂的鐵皮建構施作完成，一方面可阻絕夏日的艷陽、熱氣，另方面也避免再發生漏水情況，畢竟雨季即將來臨，不該讓孩子們撐傘或拿水桶接水邊上課。

教育局表示，僑仁國小教學大樓興建已20年，屋頂鏽蝕情況嚴重，將盡量爭取經費協助改善；校園球場的部分則會再與學校商議，協調是否調整球場位置，將作整體規畫。

(中時 )