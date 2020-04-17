嘉義縣朴子市梅華里長黃勝義說，廢水是從洞口排進大排。（張毓翎攝）

若雨下得少，會使廢水的味道和顏色更明顯。（黃勝義提供／張毓翎嘉義傳真）

朴子鴨母寮大排遭排廢水 豬屎味令人崩潰。（黃勝義提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市鴨母寮大排新莊段經常飄散惡臭味，讓附近農民苦不堪言，梅華里長黃勝義表示，鄰近畜牧場長年把未處理的廢水排進來，不僅汙染附近農田，還流到牛挑灣埤生態園區，嚴重汙染園內埤塘，多次向嘉義縣環保局陳情，至今不見改善情形，日前接獲民眾通報，發現水面上又布滿大片的豬糞，盼相關單位能正視，並加強巡查。

嘉義縣環保局澄清，有定期派員巡查，未查獲違法偷排情事，大排新莊段附近的畜牧場有部分已設置畜牧糞尿資源化設施，處理畜牧糞尿，另針對沒有進行廢水處理的業者，會輔導他們改善，環保局強調未來一定會嚴格監控、查明解決，倘若確實有不法情事，一定依法嚴辦。

黃勝義指出，環保局曾來巡查，卻始終無下文，近日農友經過大排防汛道路時，經常聞到陣陣刺鼻臭味，水面還清楚可見咖啡色的豬糞，尤其冬天雨下得少，沒有大量的雨水將廢水沖刷至下游，造成廢水的味道和顏色更明顯，經長期觀察，懷疑不肖業者會趁半夜偷排廢水，一大早再排清水沖掉，試圖掩蓋汙染現場。

他說，梅華里牛挑灣埤生態園區是居民重要休閒場域，其豐富水生資源，吸引許多釣客趨之若鶩，由於水源來自鴨母寮大排，使得園內埤塘長期被汙染，不僅如此，沿線有農友向他反映，廢水也影響作物收成及品質，惡臭狀況多年未見改善，每次經過只能掩著鼻子，忍受作嘔的臭味，希望相關單位能協助，還給居民乾淨的生活空間。

(中時 )